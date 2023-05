Milano, tenta di salvare il cane ma la corrente la trascina: salvati entrambi

I fatti si sono svolti intorno alle dieci di ieri mattina, giovedì 25 maggio 2023 in via Novara a Milano. Una donna di 56 anni stava passeggiando insieme al suo cane quando il suo amico a quattro zampe è caduto nel canale scolmatore. In preda alla paura lei ha subito provato a salvarlo, ma quando si è avvicinata la corrente ha trascinato anche lei per alcune centinaia di metri.

Ad accorgersi di ciò che stava accadendo è stata una passante che ha subito allarmato i soccorsi. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del fuoco, del personale medico del 118 e dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta la vicenda a Milano, nei campi vicino a via Novara. Le sponde di cemento del canale sono piuttosto ripide e non hanno reso semplice l’operazione di salvataggio, fortunatamente però tutto è andato per il meglio. I soccorritori poco dopo sono infatti riusciti a riportare sulla riva la 56enne e il suo cagnolino, entrambi stanno bene.

La donna è stata visitata dai sanitari del 118 e non ha riportato ferite in seguito all’accaduto. Ha però rifiutato di essere accompagnata in ospedale per ulteriori accertamenti. La paura per ciò che è successo è stata tanta, ma per fortuna la vicenda si è risolta senza spiacevoli conseguenze.

