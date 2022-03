Milano, minaccia e sequestra la coinquilina in casa: 43enne in manette

È successo nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 marzo 2022 a Milano, all’interno di un’abitazione situata in via Piero della Francesca. Un uomo di 43 anni di origine filippina per ragioni ancora da chiarire ha sequestrato in casa la sua coinquilina, una donna di 44 anni anche lei filippina. La donna gli aveva dato ospitalità e lui, con un’arma tra le mani, l’ha chiusa in casa.

Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato il figlio della vittima, un ragazzo di 25 anni. Dopo essere tornato in casa intorno all’una di notte il ragazzo trovando la porta sbarrata si è preoccupato e ha allarmato le forze dell’ordine. Immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della vicenda avvenuta a Milano la donna era appena uscita dall’appartamento, approfittando di un momento di distrazione del 43enne era scappata dalla finestra. Agli agenti ha raccontato che l’uomo l’aveva rinchiusa in casa da circa un’ora minacciandola con un coltello.

In seguito alla fuga della donna l’uomo si è barricato in casa, i poliziotti hanno tentato di convincerlo ad uscire ma lui non sembrava essere disposto ad ascoltarli. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, sono stati loro a sfondare la porta. Giunti all’interno dell’appartamento gli agenti hanno mostrato il teser al 43enne, lui in preda alla paura ha subito posato il coltello e si è arreso. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona, la Polizia indaga per capire il motivo del suo gesto e della sua improvvisa rabbia nei confronti della donna.

