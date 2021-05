Due ragazze nude tra la folla: “spettacolo” vietato ai minori a Milano

Due ragazze nude e in atteggiamenti difficilmente equivocabili.

Il tutto è accaduto al centro di una delle piazze della movida, Piazzale Archinto a Milano, dove due donne – sembra si tratti di due giovani – hanno deciso di dare spettacolo tra la folla radunata nel quartiere Isola.

A denunciare il fatto, l’Assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, che ha diffuso il video.

Le immagini lasciano poco spazio all’immaginazione.

Si vedono le giovani al centro della piazza che improvvisano uno spettacolo vietato ai minori.

Mentre qualcuno scatta fotografie, altre persone commentano a voce alta.

Ragazze nude in piazza a Milano: le parole dell’Assessore

“Non c’è alcun dubbio: Milano è fuori controllo”.

Questo il commento di De Corato, che siede anche in consiglio comunale a Palazzo Marino e che ha ricevuto le segnalazioni dai residenti della zona.

“Ognuno pensa di poter fare qualsiasi cosa, come le due incoscienti ragazze che in piazzale Archinto hanno messo in piedi un siparietto degno di un film hard“, le parole dell’assessore regionale.

“Il declino di questa città è palpabile in ogni angolo, ma per il sindaco Sala questo non è un problema“, la sua stoccata politica al sindaco di Milano.

Uno scenario che si ripete

Un altro spettacolo dai toni di fuoco è quello registrato nel mese di aprile 2021, quando due ragazzi – sul marciapiede tra via Tonale e via Sammartini – hanno “amoreggiato” senza preoccuparsi di chi passava.

Lui disteso a terra e lei quasi nuda. Poco dopo, una volta rivestiti, sono andati via.

A denunciare la scena sono stati Massimiliano Bastoni, Consigliere comunale e regionale della Lega, e Silvia Sardone, Consigliera comunale del Carroccio, diffondendo il video sui social.

“Che dire? Nulla, Milano è fuori controllo“, è l’accusa di Bastoni al sindaco Sala.

Sulla stessa lunghezza d’onda la Sardone: “A Milano in pieno giorno si possono trovare persone ubriache, intente a praticare effusioni amorose come se nulla fosse. Dove siamo arrivati?“.

Alcune zone milanesi, in base alle immagini diffuse, appaiono decisamente fuori controllo.

