Crotone, parenti senza delega: pensionata ritira la pensione in barella

È successo nella giornata di martedì 31 agosto 2021a Crotone, una donna gravemente inferma si è recata all’ufficio Postale su una barella per ritirare la pensione. Il motivo? Nessuno dei suoi parenti era in possesso della delega per ritirare la pensione al suo posto. La scena è stata ripresa da un passante che ha assistito alla vicenda incredulo. Il video postato sui social è subito diventato virale.

Stando alle informazioni sul caso avvenuto nei giorni scorsi a Crotone, l’anziana signora a causa di alcuni problemi gravi di salute non poteva recarsi all’ufficio postale per prendere la sua pensione. Un familiare ha provato a ritirarla al suo posto ma non avendo la delega la sua richiesta è stata subito respinta dall’impiegato allo sportello. Poco dopo nello stesso ufficio postale è arrivata la malata su una barella, accompagnata dalla figlia e dagli addetti di un’ambulanza privata.

Crotone, anziana ritira pensione in barella: il comunicato di Poste Italiane

Tramite un comunicato Poste Italiane ci ha tenuto a precisare di aver agito nel pieno rispetto delle norme vigenti. La pensione della donna malata era accreditata su un libretto postale Nominativo Ordinario, essendo intestato solo alla titolare della pensione nessun altro poteva ritirarla senza una delega. Quando i familiari dell’anziana si sono presentati all’ufficio postale gli impiegati avevano mostrato loro le procedure da fare per ottenere la delega. In questo modo avrebbero potuto ritirare senza problemi la pensione. Loro hanno però preferito portare direttamente la pensionata su una barella.

LEGGI ANCHE -> Coronavirus, arriva la nuova variante Mu. Ecco cosa sappiamo