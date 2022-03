Crotone, 60enne uccisa dall’ex, parla un parente: “Morte annunciata”

La drammatica vicenda è avvenuta l’8 marzo 2022 a San Leonardo di Cutro, in provincia di Crotone, dove un uomo di 69 anni ha ucciso l’ex moglie 60enne con ferocia. L’assassino, Alfonso Diletto ha stroncato la vita della vittima, Vincenza Ribecco, con un colpo di pistola al cuore. Separati da quasi due anni l’uomo le aveva chiesto di incontrarsi, al loro appuntamento ha portato con sé la pistola che deteneva illegalmente.

Durante il lungo interrogatorio l’uomo ha più volte ribadito che non voleva ucciderla, si era recato a casa dell’ex per parlare ma lei lo avrebbe aggredito verbalmente. A detta sua per tentare di entrare in casa avrebbe sparato accidentalmente. Stando alle indagini avrebbe sparato da dietro la porta perché la donna non voleva farlo entrare. I due erano stati insieme a lungo ma la loro era sempre stata una difficile convivenza, anche a causa dell’eccessiva gelosia di lui.

Il 69enne accusava la moglie di avere una relazione con un altro uomo, nei confronti della donna aveva un divieto di avvicinamento. Alle telecamere di Chi l’ha visto? un familiare della vittima ha detto: “Una morte annunciata, in passato c’erano state altre violenze, il figlio era dovuto intervenire. Ha sparato dall’esterno, forse perché lei non lo aveva fatto entrare.”

