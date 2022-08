La violenta aggressione si è svolta a Roma, nel piazzale di Porta Pia. Probabilmente in seguito ad un litigio avvenuto per strada un uomo di 34 anni di origine tunisina è andato su tutte le furie e ha picchiato la compagna, fregandosene del fatto che fosse incinta. In preda alla paura la vittima ha allarmato le forze dell’ordine per chiedere aiuto.

Ricevuta la segnalazione tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui è avvenuta l’aggressione nel piazzale di Porta Pia. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la vittima con evidenti segni di percosse sul corpo. Tra le varie cose aveva delle ferite sulle labbra e un ematoma all’arcata sopraccigliare. Ai poliziotti ha detto di essere incinta, era molto spaventata e preoccupata perché avvertiva dolori al ventre dopo che il compagno violento l’aveva picchiata.

Poco dopo i militari sono riusciti a rintracciare il 34enne che non ha negato di aver aggredito la compagna incinta dopo una lite scoppiata per motivi banali. L’uomo è stato arrestato per lesioni personali aggravate. Nei suoi confronti è stata poi disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla compagna e la misura del divieto di dimora nel comune di Roma. La vittima è stata invece trasportata all’ospedale San Giovanni, dove i medici hanno stimato 21 giorni di prognosi. Lei ha però rifiutato le cure ed è andata via.

