Ancora un dramma della solitudine, sono sempre di più le vittime che muoiono da sole in casa senza che nessuno se ne accorga per settimane, a volte addirittura mesi. Questa volta i fatti si sono svolti a Roma, nella zona della Garbatella, nella mattinata di ieri mercoledì 10 agosto 2022. Un’anziana donna di 74 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma del XI gruppo Tintoretto in seguito ad una segnalazione di un vicino di casa, questo si è infatti insospettito quando ha iniziato a sentire un odore nauseabondo provenire dall’appartamento della 74enne. Giunti sul posto gli agenti hanno subito avvertito la forte puzza, sono poi entrati in casa con l’aiuto dei Vigili del fuoco, è stato infatti necessario forzare la porta di ingresso per recarsi all’interno dell’appartamento.

Non appena sono entrati in casa gli agenti della polizia locale hanno trovato la donna morta in camera da letto. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, un processo probabilmente accelerato per via delle alte temperature. Al momento non è nota la causa del decesso dell’anziana donna, si attendono infatti i risultati dell’esame autoptico. La 74enne a quanto pare era morta già da settimane, nessuno però si era ancora accorto della sua assenza.

LEGGI ANCHE -> Palermo, dopo una lite picchia la compagna: arrestata 33enne