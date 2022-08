Palermo, dopo una lite picchia la compagna: arrestata 33enne

La violenta aggressione si svolta nei giorni scorsi a Palermo, nella zona di Casa Professa. In seguito ad una furiosa lite scoppiata tra le mura domestiche una donna di 33 anni si è scagliata con ferocia contro la compagna, una ragazza di 26 anni. In preda all’ira l’ha picchiata, l’ha morsa e ha anche tentato di strangolarla.

Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati alcuni vicini di casa preoccupati dopo aver sentito le disperate urla della 26enne provenire dall’abitazione in cui viveva con la compagna. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia nella zona Professa di Palermo. Gli agenti dopo aver individuato l’appartamento delle due donne sono entrati in casa e hanno subito sedato la lite, dopodiché hanno ascoltato le loro dichiarazioni in merito all’aggressione.

Ai poliziotti la 26enne ha raccontato che la compagna l’aveva picchiata con violenza. A detta sua le ha più volte sbattuto la testa contro il pavimento e ha tentato di strangolarla. Sul corpo aveva molti graffi ed escoriazioni, evidenti erano anche i segni sul collo. Dopo l’aggressione la vittima è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie, la compagna violenta è stata invece arrestata. In attesa dell’udienza di convalida nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari nella stessa abitazione in cui è avvenuta la violenta vicenda.

