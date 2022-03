Torre del Greco, spara alla compagna dopo una lite: arrestato 57enne

La violenta vicenda si è svolta nella serata di sabato 26 marzo 2022 a Torre del Greco, comune della città di Napoli in Campania. In seguito ad un violento litigio avvenuto tra le mura domestiche un uomo di 57enne in preda alla furia ha aggredito con ferocia la compagna. Le ha sparato con un fucile da caccia.

Dopo aver ricevuto la segnalazione i poliziotti del Commissariato di Torre del Greco si sono recati all’ospedale Maresca di Torre del Greco dove la donna era stata trasportata a causa delle ferite di arma da fuoco riportate. Sul posto sono giunti anche gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano. Alle forze dell’ordine la vittima ha raccontato di essere stata aggredita dal compagno dopo una lite animata scoppiata all’interno dell’appartamento in cui vivevano insieme.

Poco dopo gli agenti sono riusciti a rintracciare il 57enne che aveva tentato di darsi alla fuga in seguito al suo insano gesto. L’uomo è stato immediatamente denunciato con le gravi accuse di lesioni aggravate e porto abusivo di armi ed è stato trasportato in carcere. La vittima in ospedale è stata subito affidata alle cure dei medici. Fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.

