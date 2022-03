Coronavirus, nuove regole: cosa cambia da venerdì 1 aprile

Venerdì 1 aprile 2022 arriva il vero addio alle restrizioni per il Coronavirus che per mesi hanno accompagnato la vita di decine di milioni di persone.

Inoltre, dal primo maggio cadrà l’obbligo del Green Pass e l’obbligo di indossare mascherine Novità operative tra quattro giorni anche per le tematiche quarantena, scuola, vaccini e le mascherine.

Coronavirus: dal 1° aprile si cambia

Il Green Pass “normale” dal 1° aprile, all’aperto, non servirà più.

Servirà ancora sugli aerei, treni, navi e pullman che si spostano da una regione all’altra. Accesso libero nel trasporto pubblico locale su tram, autobus e metropolitana.

Inoltre, dal 1° maggio non servirà più Green Pass per mangiare nelle mense, per i concorsi pubblici, per gli stadi e per tutti gli altri eventi sportivi all’aperto.

Il Super Green Pass, il certificato rafforzato, fino al 1° maggio servirà ancora.

Ad esempio per consumare al bar e ristorante seduti al chiuso: dal 1 al 30 aprile è necessario in tutta Italia per andare in palestra, piscina, centri benessere, per svolgere attività sportive al chiuso, per partecipare a convegni e congressi, per frequentare centri ricreativi, per le serate in discoteca.

Sarà comunque richiesto fino a fine 2022 per entrare in ospedali e Rsa.

Quarantena

Il provvedimento (articolo 4 comma 1) recita quanto segue.

“A decorrere dal 1 aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione“.

Dagli uffici del Ministro Roberto Speranza sottolineano come al comma 3 dello stesso articolo si faccia riferimento alla “circolare del ministero della Salute”.

Si tratta della circolare, a firma del direttore generale della Prevenzione, Gianni Rezza, del 4 febbraio, in cui si specifica che “per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per i guariti da più di 120 giorni l’isolamento dura 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo”. Invece “per i vaccinati con terza dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e per guariti da meno di 120 giorni l’isolamento dura 7 giorni”.

Mascherine

Per quanto riguarda le mascherine, sarà obbligatorio indossarle per contrastare il Coronavirus fino al 30 aprile al chiuso.

Fino al weekend della Festa dei Lavoratori restano obbligatorie le Ffp2 nei luoghi più a rischio, come in aereo, nave, treno, autobus, metro, pullman, funivie.

A scuola, nei bar e nei ristoranti basta la mascherina chirurgica.

Sul luogo di lavoro serve la mascherina solo se non si può rispettare il metro di distanza dai colleghi. Niente mascherine per i bambini fino a sei anni, i fragili, gli accompagnatori dei disabili. Niente mascherina quando si bala in discoteca o quando si fa attività sportiva.