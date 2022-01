Figliuolo, Coronavirus: “Siamo al plateau di Omicron”

Il Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid, durante la visita al centro vaccinale di Portello a Milano, ha parlato dell’andamento dell’epidemia.

“Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda Omicron e si sta andando in discesa.

Speriamo che questo sia il trend consolidato. Negli ultimi due giorni anche in Lombardia il numero degli ingressi in ospedale è inferiore al numero dei dimessi. Questo fa ben sperare.

La Lombardia fa parte della bella Italia che fa squadra.

Sono molto soddisfatto di quello che ho visto qui e a Gallarate. Siamo visti anche a livello internazionale come un punto di riferimento per quel che stiamo facendo per uscire da questa emergenza”, ha detto.

Figliuolo e le dichiarazioni di Bertolaso

Il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid della Lombardia, Guido Bertolaso, durante l’inaugurazione del nuovo centro vaccinale di Gallarate, in provincia di Varese, ha parlato del nuovo vaccino nuovo Novavax.

“Utilizzeremo questo vaccino come abbiamo utilizzato e stiamo utilizando i vaccini attuali.

Non verrà data la possibilità di scegliere a chi verrà a vaccinarsi nel mese di febbraio, quando sarà disponibile anche questo ulteriore vaccino, quello verrà dato in modo random.

Siamo tutti uguali, i vaccini sono tutti uguali, ognuno di noi ha il diritto di essere vaccinato con i vaccini che vengono forniti dalla struttura commissariale sulla base delle prenotazioni e questa è la procedura che noi utilizzeremo in Lombardia per il Novavax

Figliuolo ha aggiunto: “Una volta prenotati, i cittadini potranno quindi essere vaccinati con Pfizer, Moderna o il nuovo Novavax. Nessuno pensi che non ci si vaccina oggi in attesa di poter utilizzare il vaccino che arriverà domani perché questo in Lombardia non sarà possibile”.

I vaccini in Lombardia

Figliuolo si è complimentato per i risultati raggiunti dalla Lombardia con le vaccinazioni dei bambini, arrivate al 33 % contro una media nazionale del 28 %:

“Il vaccino è una buona barriera contro Omicron anche se ci sono le dolenti note, soprattutto per quel che riguarda le ospedalizzazioni.

Qui in Fiera, sono ricoverate 25 persone nel reparto di terapia intensiva e sono tutte non vaccinate. Spero che i nostri concittadini che ancora esitano, capiscano questo messaggio“.

In Lombardia frena l’aumento dei contagi e cala la pressione sugli ospedali.

Un’analisi realizzata dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia parla di “cauto ottimismo“.