Bassano del Grappa, 31enne trovata senza vita: fermato il compagno

La vicenda si è svolta nella giornata di ieri, domenica 19 dicembre 2021 in un’area di sosta a Bassano del Grappa, dove una donna di 31 anni è stata trovata senza vita. La donna si trovava nel camper in cui viveva insieme al compagno. È stato quest’ultimo a lanciare l’allarme rivelando ai carabinieri di aver trovato la compagna morta quando è rientrato. La sua versione però non sembra aver convinto gli investigatori, si ipotizza infatti che sia stato un femminicidio.

Quando è stata trovata la giovane 31enne aveva infatti diverse ferite sul corpo che lasciano pensare ad un’aggressione. Stando alle prime informazioni sul caso la vittima sarebbe morta a causa di un violento colpo alla fronte, inferto probabilmente con un oggetto contundente. Sul luogo in cui è avvenuto l’omicidio oltre ai carabinieri anche il medico legale per i dovuti rilievi del caso. Il compagno della donna è stato condotto in caserma a Bassano del Grappa per essere interrogato su come si siano svolti i fatti.

Agli agenti l’uomo ha raccontato che la compagna è morta in seguito ad un’accidentale caduta. Le ferite sul suo corpo però non sono compatibili con una caduta, il compagno della 31enne è stato infatti fermato in attesa di altri accertamenti.

LEGGI ANCHE -> Claudio Aresu, trovato il cadavere del 46enne: era scomparso ad agosto