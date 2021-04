Una tragedia quella avvenuta ieri a Bassano del Grappa: lo studente Matteo Cecconi si accascia e muore durante la DAD. A fare la scoperta è il padre che, giunto a casa, ha trovato il corpo del figlio riverso a terra. Sembrerebbe trattarsi di un malore quello che ha colpito il 18enne tra una lezione e l’altra.

La prima ricostruzione

Rappresentante dell’Itis Fermi di Bassano, il giovane stava frequentando, come ogni giorno, la scuola a distanza. Durante la ricreazione si è allontanato dal computer per fare una pausa, ma non è più rientrato nell’aula online. I compagni e gli insegnanti non avrebbero mai pensato che la sua assenza fosse dettata da motivi ben più gravi. Così, quando il padre è rientrato da lavoro, ha provato a risvegliare Matteo prima di rivolgersi ai sanitari. I tentativi di quest’ultimi sono durati quasi due ore, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Studente muore durante DAD: il giallo delle sostanze acquistate sul web

Nessun problema di salute e nessun segnale che potesse lasciar presagire la tragedia. Il 18enne stava bene e, come riportato da Il Corriere della Sera, aveva svolto anche una visita medica qualche giorno prima. Dagli esami, dunque, non era risultata alcuna patologia cardiaca che avrebbe potuto causare il malore.

Gli inquirenti giunti sul posto hanno provato a ricostruire la dinamica, sequestrando anche alcuni farmaci e del nitrito di sodio trovato nell’abitazione. Dalle prime indagini sembrerebbe che Matteo Cecconi abbia acquistato tali sostanze sul web qualche giorno prima. I motivi che l’hanno spinto a questo gesto non sono noti e non si sa se le abbia ingerite o meno, ma soprattutto se sia avvenuto in maniera volontaria. Potrebbe anche trattarsi di un gioco o di una sfida tra amici, ipotesi che sono ancora al vaglio degli investigatori e soltanto gli esiti dell’autopsia potranno chiarire con certezza le cause del suo decesso.

La reazione della comunità scolastica

Intanto l’intera scuola è ancora sotto shock dopo la notizia. Matteo Cecconi era uno studente molto conosciuto all’interno dell’Itis Fermi, soprattutto per l’incarico che ricopriva. Ad avvisare i compagni di quanto accaduto è stato il padre che, al tempo stesso, ha cercato di capire se qualcuno avesse visto qualcosa. Una tragedia sulla quale si stanno ancora cercando delle risposte.