Susanna Vianello: il dolore di Wilma Goich per la morte della figlia

Susanna Vianello, la nota speaker radiofonica, è morta il 7 Aprile 2020. Era nata dal matrimonio della cantante Wilma Goich con Edoardo Vianello. Qualche giorno fa Wilma, ospite di Domenica Live, ha raccontato il suo dolore a Barbara d’Urso “Il dolore non passerà mai, è una sofferenza inimmaginabile. Io ero la sua forza, sono sempre stata la sua forza. Ma lei non sa che era la mia”. Susanna era un volto storico della radio italiana ed era molto amata dal mondo dello spettacolo. Fiorello era un suo grandissimo amico, strazianti le parole dello showman pochi giorni dopo la morte della Vianello.

Susanna Vianello, la malattia

Susanna era malata, aveva un cancro molto aggressivo ai polmoni. Lo aveva scoperto solo alcune settimane prima di morire, ma non c’era speranza di recupero. La madre racconta che Susanna era sempre stata una ragazza energica “Faceva mille cose. Poi si è bloccata. Diceva che era la sciatica“. Invece aveva già sviluppato metastasi, per lei non c’era più niente da fare. Si è spenta poche settimane dopo, 50 anni ancora da compiere. Solo il padre, Edoardo Vianello, era cosciente della prognosi della figlia: i dottori le avevano dato tre o quattro mesi di vita. Per il cantante il dolore generato da questo evento è stato insopportabile: “È stata una cosa del tutto inaspettata, perché non c’erano stati segnali. Non pensavo che potesse arrivare una catastrofe così pesante nella mia vita“.

Prima di morire, Susanna Vianello conduceva un programma su Radio Italia Anni ’60 Roma. Aveva deciso di non condividere la malattia con il pubblico. Ha cercato di vivere fino all’ultimo giorno emanando positività. Quando si è spenta si trovava in una clinica di Roma: ci trovavamo da poche settimane in pandemia, il lockdown non consentiva di celebrare i funerali in presenza di amici e parenti. Nonostante ciò, i colleghi e gli amici di sempre hanno mostrato tutto il loro affetto tramite un affollatissimo funerale virtuale.

