Edoardo Vianello è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, nella puntata andata in onda oggi 4 gennaio 2021 su Rai Uno. Il noto e stimato cantautore è tornato a parlare della morte della figlia, Susanna Vianello è morta lo scorso aprile a causa di un tumore. La donna è scomparsa in un periodo molto delicato causato dalla pandemia, a distanza di mesi il padre non riesce ancora ad accettare che lei non ci sia più.

Alla conduttrice Edoardo Vianello ha fatto sapere che la morte della figlia Susanna è stata inaspettata, non c’erano stati dei segnali. Tra le varie cose, in lacrime, ha detto: “Una catastrofe sulla mia vita così pesante non me l’aspettavo, difficile da mandare giù. La sento sempre con me. Aspetto sempre la sua telefonata.” A Eleonora Daniele ha spiegato che è come se fosse una cosa non realmente accaduta, raccontata da altri. Ha poi raccontato che si vedevano sempre per le partite di calcio, tifavano entrambi per la Roma, a detta sua era soprattutto una scusa per pranzare insieme.

Edoardo Vianello a Storie Italiane ha fatto sapere che la morte della figlia Susanna è avvenuta durante la pandemia. Nella sua vita c’è stata una totale rivoluzione e lui fa finta che sia colpa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Questo, a parer suo, è l’unico modo per sopravvivere. Il noto cantautore ha parlato anche del nipote, il ragazzo lo aiuta ad andare avanti dopo la morte della figlia. In merito a ciò ha infatti detto: “Ha 23 anni, ci dà la forza di andare avanti”. Sentendo le parole di Vianello il pubblico presente in studio non è riuscito a trattenere la commozione per il dolore che il cantautore sta provando dopo che Susanna è scomparsa.