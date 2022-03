Genova, 60enne trovato mummificato: morto da almeno cinque mesi

È successo nella giornata di ieri, domenica 6 marzo 2021 nella località Prato, a Genova. Un uomo di circa sessant’anni è stato trovato senza vita in un rudere, sembra si tratti di un senza tetto. Il cadavere è stato trovato casualmente dai vigili del fuoco, questi si trovavano lì per rimuovere un albero considerato pericolante.

I pompieri sulla statale 45 nella località Prato di Genova per intervenire hanno spostato una tenda da campeggio ed è in quel momento che hanno rinvenuto il corpo ormai mummificato. Stando alle prime informazioni sul caso l’uomo era morto da almeno cinque mesi, ma nessuno fino ad ora lo aveva trovato. Dopo un primo esame effettuato sul corpo senza vita del 60enne non sono state trovate ferite. La morte sarebbe avvenuta per cause accidentali.

Sul posto immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine per svolgere i dovuti rilievi del caso. I poliziotti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolto l’accaduto. L’uomo è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale San Martino, il suo cadavere dopo il ritrovamento è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Con molta probabilità verrà sottoposto all’esame autoptico. Questo chiarirà quando è morto e la causa esatta del decesso.

