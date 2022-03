Genova, professore abusa di due alunne minorenni: arrestato

È successo tra il 2018 e il 2021 a Genova, un professore di 53 anni ha abusato sessualmente di due sue alunne minorenni. Lo scorso maggio sono stati alcuni genitori a presentare denuncia dai Carabinieri dicendo che le due ragazzine che frequentavano un liceo Genovese erano state costrette dall’uomo ad avere rapporti sessuali contro la loro volontà.

Stando alle indagini svolte dagli agenti il 53enne ha approfittato del suo ruolo e della fragilità delle sue alunne per abusare sessualmente di loro. Ad una delle due minorenni per convincerla ad avere un rapporto sessuale aveva offerto alcol e droga. È emerso che con una delle due studentesse il professore aveva una relazione. I due si scrivevano e si incontravano a casa di lui. Lei ai carabinieri ha però raccontato che l’uomo era morboso e insistente nei suoi confronti. Ha poi rivelato che per costringerla ad avere rapporti sessuali l’aveva fatta bere molto e le aveva fatto fare uso di marijuana e hashish.

Grazie agli elementi raccolti con le indagini, il professore di filosofia di un liceo di Genova è stato arrestato con la grave accusa di violenza sessuale aggravata. In attesa del processo il giudice ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari.