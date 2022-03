Torino, 65enne violenta la nipote che resta incinta: condannato

I fatti risalgono agli inizi del 2020, quando un uomo di 65 anni ha violento la nipote di sedici anni, la vicenda si è svolta in provincia di Torino. In seguito al rapporto sessuale consumato contro la sua volontà la giovane vittima rimase incinta del nonno. La ragazza, disabile psichica, non aveva raccontato nulla in merito a ciò che il nonno le aveva fatto. L’accaduto è venuto a galla a causa di un malore che la fece finire d’urgenza in ospedale.

Dopo averla sottoposta ad alcuni controlli i medici avevano scoperto che la 16enne era in dolce attesa. L’esame del Dna effettuato sulle cellule fetali avevano dimostrato che il padre del bambino che la vittima portava in grembo era proprio il nonno. A causa delle sue condizioni di salute la ragazza è stata sottoposta ad un intervento di interruzione della gravidanza. Il nonno invece è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale.

Il 65enne, residente in provincia di Torino, si trova al momento agli arresti domiciliari. Per aver consumato un rapporto sessuale con la nipote contro la sua volontà, nei giorni scorsi è stato condannato a dieci anni e otto mesi di reclusione in seguito ad un processo che si è svolto con rito abbreviato

LEGGI ANCHE -> Treviso, 72enne accoltella la moglie poi si toglie la vita: a trovarli la figlia