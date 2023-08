Genova, 58enne accoltella il vicino dopo una lite: 35enne muore

La drammatica vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Santa Margherita Ligure, comune della città di Genova. La lite condominiale è scoppiata nella serata di sabato 19 agosto e ha visto coinvolti un uomo di 35 anni e uno di 58, ad avere la peggio è stato il più giovane. All’interno del condominio i due hanno iniziato a discutere, la situazione dopo poco ha preso una piega tragica.

Al momento non è noto cosa sia successo con esattezza. Stando alle prime informazioni sul caso sembra però che il 35enne si sia recato dal vicino di casa forse in stato di alterazione psicofisica. L’uomo ha iniziato a colpire la porta con un bastone, gesto che ha fatto andare il 58enne su tutte le furie. Quest’ultimo ha quindi preso un coltello e ha colpito il vicino al torace, subito dopo ha allarmato i soccorsi. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti in provincia di Genova.

Per il 35enne non c’è stato nulla da fare, la coltellata al torace non gli ha lasciato scampo. Il suo aggressore è stato invece trasportato al pronto soccorso di Lavagna, dove è piantonato dai Carabinieri. Il 58enne è stato interrogato ed è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

LEGGI ANCHE -> Francofonte, 40enne si lancia dal balcone con le figlie: i fatti