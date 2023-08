Francofonte, 40enne si lancia dal balcone con le figlie: i fatti

Sfiorata la tragedia nel Siracusano nella serata di sabato 19 agosto 2023, la vicenda con esattezza si è svolta a Francofonte. Una donna di 40 anni originaria della Tunisia ha rischiato di morire insieme alle figlie di 18 mesi e tre anni, cosa è successo? Si è lanciata insieme a loro dal balcone di casa, un appartamento situato al primo piano. Ha prima lanciato loro e subito dopo si è buttata, a quanto pare da tempo desiderava tornare in Tunisia e questo le ha causato uno stato di malessere.

In casa nel momento dell’accaduto c’erano anche le zie del compagno della 40enne, sono state loro a prestare i primi soccorsi alle bimbe in attesa dei soccorsi. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118, delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco sul luogo della vicenda avvenuta a Francofonte. Le piccole sono state immediatamente portate all’ospedale Cannizzaro di Catania, fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. La paura per loro è stata sicuramente tanta ma non rischiano la vita.

Il folle gesto della 40enne avrebbe potuto uccidere non solo se stessa ma anche le sue figlie. Perché lo ha fatto? Inizialmente si era pensato ad un litigio con il compagno ma a quanto pare non è andata così. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti.

