Acerra, 36enne ai domiciliari picchia il padre: la madre lo fa arrestare

La violenta vicenda si è svolta ad Acerra, comune della città di Napoli. Protagonista della vicenda un uomo di 36 anni già noto alle forze dell’ordine, stava infatti scontando gli arresti domiciliari per aver maltrattato l’ex moglie. Il suo carattere violento l’ha fatto finire ancora una volta nei guai, questa volta è stato il padre a fare i conti con la sua ira.

Il 36enne stava vivendo con i suoi genitori, in più occasioni era stato aggressivo nei loro confronti ma fino ad ora non avevano mai trovato il coraggio di denunciarlo. Nei giorni scorsi si è scagliato per l’ennesima volta contro il padre, mentre i due discutevano in modo alquanto animato per futili motivi lo ha picchiato con molta violenza. La vittima ha riportato una contusione alla spalla. La madre del 36enne ha provato a mettersi in mezzo per mettere fine al violento litigio ma ogni suo tentativo di far tornare il sereno in casa si è rivelato del tutto inutile.

In preda alla paura la donna ha quindi trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine, sul posto immediato è stato l’intervento dei Carabinieri della stazione di Acerra. Il 36enne è stato arrestato e portato in carcere in attesa di giudizio, è emerso che maltrattava quotidianamente i suoi genitori.

