Roma, picchia il padre 80enne con una sedia: 52enne in manette

La violenta vicenda si è svolta a Roma, intorno alle 19 di ieri giovedì 7 gennaio 2021, all’interno di un appartamento situato in zona Val Melaina. Un uomo di 52 anni in preda all’ira ha messo a soqquadro l’abitazione dei suoi genitori e si è scagliato con violenza contro il padre anziano di 80 anni. Lo ha colpito con una sedia rompendogli alcune costole.

In preda alla paura ad allarmare le forze dell’ordine è stata la moglie dell’80enne. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo dell’aggressione avvenuta nel pomeriggio di ieri nella zona Val Melaina di Roma. Giunti sul posto gli agenti hanno sentito da fuori le urla provenire dall’appartamento in cui si sono svolti i fatti. Dopo aver fatto irruzione nell’abitazione l’hanno trovata a soqquadro, il 52enne era in evidente stato di agitazione. Alla vista dei poliziotti l’uomo non si è affatto calmato, ha provato a minacciare anche loro con bastone ma sono riusciti a bloccarlo.

Agli agenti i due anziani hanno confessato che il figlio li picchiava e maltrattava da circa dieci anni. Mentre si sfogava l’80enne si è sentito male ed è stato trasportato all’ospedale, dove gli hanno riscontrato la frattura di alcune costole. Ai poliziotti la madre del 52enne ha raccontato che da tempo avevano allontanato il figlio da casa loro perché a causa del continuo abuso di alcool era sempre più violento nei loro confronti. Lui continuava però a tornare a casa dei genitori, li minacciava e picchiava. L’uomo è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni, minaccia, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.