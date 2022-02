Pordenone, esplode magazzino: 64enne muore, il marito è sotto shock

Dramma nella mattinata di oggi, mercoledì 16 febbraio 2022 a Pinzano al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Intorno alle 6.30 una donna di 64 anni si è recata in magazzino e dopo aver acceso la luce è scoppiata una violenta esplosione. Immediato è stato l’intervento dei Vigili del fuoco e del personale medico del 118 sul luogo della tragica vicenda, per la donna però non c’è stato nulla fare.

Ad allarmare i soccorsi è stato il marito della vittima, l’uomo al momento della violenta esplosione si trovava in un’altra stanza ed è rimasto illeso ma sotto shock per ciò che è successo. È stata una fuga di gas a provocare la tragica vicenda, quando la donna ha acceso la luce alimentata da una bombola la scintilla ha fatto scoppiare l’esplosione.

A causare la fuga di gas una stufa a gas, nel corso della donna la fiamma si è spenta ma è rimasta accesa, di conseguenza il gas continuava ad uscire. È stata molto forte l’esplosione nella mattinata di oggi in provincia di Pordenone, fortunatamente però la struttura è molto solida e il marito della vittima non è rimasto ferito.

