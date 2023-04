Roma, uomo trova la compagna morta sul divano: si ipotizza un malore

La drammatica vicenda si è consumata nella serata di ieri, poco prima della 20 all’interno di un appartamento situato a Roma, in via Igino Giordani, in zona Colli Aniene. Rientrato a casa dopo il lavoro un uomo di 55 anni ha dovuto fare i conti con un’amara scoperta, la compagna era sul divano senza vita.

La vittima è una donna di 37 anni di origine rumena, quando l’ha vista sul divano il compagno pensava che dormiva. Non appena si è avvicinato a lei, però, ha capito che non respirava più. In preda all’agitazione e completamente sotto shock l’uomo ha subito allarmato i sanitari. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti ieri sera a Roma. Per la donna però non c’era ormai più nulla da fare, i sanitari non hanno potuto fare altro che costatare il suo decesso.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia per i dovuti rilievi del caso, sul corpo della donna non sono stati trovati segni di violenza. Dai primi esami effettuati sembra che la 37enne sia morta a causa di un improvviso malore, ulteriori accertamenti chiariranno con esattezza la causa del decesso.

