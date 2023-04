Bologna, perseguita per anni i vicini di casa: 72enne deve lasciare casa sua

La vicenda si è svolta a Baricella, comune della città di Bologna, dove un uomo anziano di 72 anni ha insultato e importunato per ben 14 anni i suoi vicina di casa. La famiglia che aveva preso di mira è straniera, lui è albanese e lei rumena, hanno anche un figlio. In moltissime occasioni li ha insultati con aggettivi razzisti, li ha anche minacciati con un cacciavite.

La famiglia vive al piano inferiore della casa del 72enne. Sul marciapiede gli ha fatto trovare un barattolo con all’interno un topo morto e feci. Nel 2021 a causa del suo comportamento era stato ammonito, ma il provvedimento non era servito a farlo stare alla larga dalla famiglia che vive sotto casa. Stanca di subire le continue minacce, gli insulti e i dispetti dell’anziano la donna si è rivolta ai Carabinieri.

L’uomo dovrà mantenere dalla famiglia offesa almeno 500 metri di distanza. Ciò significa che non potranno più essere vicini di casa. Per 14 lunghi anni li ha insultati e perseguitati. Ora però è stato lui costretto a lasciare il suo appartamento per trasferire in un’abitazione distante dalle vittime di questa vicenda dopo che è stato accusato di atti persecutori.

