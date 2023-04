Torino, per sfida si tuffa nel Po: muore ragazzo di soli 18 anni

Un’altra giovane vita spezzata in modo drammatico, i fatti si sono svolti a Torino, dove un ragazzo di soli 18 anni è morto dopo essersi tuffano nel fiume Po. La vittima è Oussama Cherkaoui, per via di una sfida fatta con alcuni amici ha accettato di nuotare da una sponda all’altra del fiume nella notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile 2023, un gesto che gli è costato la vita.

Quando gli amici lo hanno perso di vista in preda alla preoccupazione hanno subito allarmato i soccorsi, per 36 ore però del suo corpo non c’era alcuna traccia. I sommozzatori e un elicottero hanno continuato a cercarlo senza trovarlo, c’era chi sperava che fosse davvero riuscito ad attraversare il fiume, ma la realtà è ben diversa. I vigili del fuoco a bordo del loro gommone sono riusciti a rintracciare il cadavere grazie allo scandaglio visivo.

Il giovane 18enne non è riuscito a sopravvivere alla trappola di melma, sabbia, alghe e correnti con i quali ha dovuto fare i conti dopo essersi tuffano nel fiume Po. Da poco aveva compiuto 18 anni e viveva in una comunità in strada Vapiana, che ospita ragazzi con problematiche storie, la sua si è conclusa con una tragedia.

