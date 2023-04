Riccò del Golfo, picchia e minaccia l’ex: 32enne fermato con il taser

I fatti si sono svolti a Riccò del Golfo, in provincia della Spezia, dove un uomo di 32 anni già noto alle forze dell’ordine si è scagliato con violenza contro l’ex compagno. L’aggressione si è svolta in strada, probabilmente in seguito ad un litigio scoppiato tra loro, forse lui non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore.

In preda alla paura la vittima ha subito allarmato le forze dell’ordine ed è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Agli agenti ha confessato che era stato l’ex compagno ad aggredirla. Il 32enne dopo l’aggressione ha continuato a cercare l’ex per chiederle dei soldi, l’ha anche minacciata. Quando i Carabinieri si sono recati sotto casa della donna hanno rintracciato subito l’uomo, era in evidente stato di alterazione. Alla vista dei militari non si è affatto calmato, la sua reazione è stata violenta. Gli agenti hanno tentato più volte di farlo calmare ma ogni tentativo si è rivelato inutile, lui ha anche preso in mano una bottiglia di vetro e ha spintonato chi si avvicinava.

A quel punto i Carabinieri non hanno potuto far altro che utilizzare il taser per immobilizzarlo. Il 32enne è stato arrestato con le accuse di atti persecutori, tentata estorsione e lesioni ai danni dell’ex compagna. La vittima dopo essere stata visitata e medicata è stata dimessa.

