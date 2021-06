Acquafraggia, 42enne precipita nelle cascate e muore: il compagno è ferito

La tragica vicenda si è svolta intorno alle 12.30 di ieri, domenica 13 giugno 2021 in cima alle cascate dell’Acquafraggia, a Piuro in provincia di Sondrio. A perdere la vita una donna di 42 anni dopo essere scivolata dal sentiero ed essere finita nell’acqua. Vedendola precipitare il compagno 36enne della vittima si è tuffato per cercare di aiutarla.

La coppia è precipitata per circa cinquanta metri, i due si sono poi fermati sotto il primo salto in una pozza. Le ferite riportate dalla donna si sono rivelate troppo gravi per essere salvata, i soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiarare il suo decesso. Anche le condizioni di salute dell’uomo all’inizio sembravano essere drastiche. Trasportato d’urgenza in ospedale in elisoccorso è poi emerso che ha riportato solo alcune fratture, ma non è in pericolo di vita.

Donna precipita nelle cascate dell’Acquafraggia e perde la vita, il compagno è ferito

Molti turisti hanno assistito alla drammatica vicenda avvenuta ieri alle cascate dell’Acquafraggia, questi in preda alla preoccupazione hanno subito allarmato i soccorsi. Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco, degli uomini del soccorso alpino e dei militari del Sagf della guardia di finanza di Madesimo. Quando i vigili del fuoco hanno ripescato il corpo della 42enne per lei non c’era nulla da fare. Il sindaco di Piuro, Omar Iacomella, ha fatto sapere che spesso molti turisti violano i divieti per scattare delle foto in punti panoramici, molti dei quali si recano nella zona senza le idonee scarpe. Ha poi aggiunto: “Anche in questo caso la donna è entrata in un punto vietato dai regolamenti e cartelli ben visibili”.