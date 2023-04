La triste e tragica vicenda si è svolta Vallecrosia, comune della città di Imperia in Liguria. Una donna di 53 anni è stata aggredita con ferocia dal cane del fratello, di razza rottweiler. La vittima è Patrizia La Marca, le profonde e gravi ferite che ha riportato non le hanno lasciato scampo.

Mentre il fratello era in vacanza la donna si stava occupando del suo cane, per ragioni ancora sconosciute però l’uomo si è scagliato con violenza contro di lei. Sono stati i vicini di casa a lanciare i soccorsi, preoccupati dopo aver sentito le disperate urla della vittima. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti, a Vallecrosia.

Il cane non consentiva a nessuno di avvicinarsi alla 53enne, i Carabinieri sono stati costretti a ferirlo sparandogli per evitare altre tragiche conseguenze. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è arrivata in condizione disperate. I medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Le profonde ferite riportate alla testa, alle spalle, all’addome e alle braccia sono state fatali, Patrizia La Marca è morta dopo ore di agonia.

