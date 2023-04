Arco: colpisce con un martello l’ex e sua sorella, poi si toglie la vita

La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di oggi, giovedì 6 aprile 2023 nella frazione Arco, comune in provincia di Trento. Tra le mura domestiche è scoppiata probabilmente una lite che ha mandato su tutte le furie un uomo, un’ira incontrollata che ha quasi ucciso due donne. Si tratta della sua ex compagna 55enne e di sua sorella, una 56enne.

Stando alle prime informazioni sul caso la vicenda ha preso presto una brutta piega e l’uomo le ha brutalmente aggredite, prendendo entrambi a colpi di martello. In seguito a quanto è successo all’interno dell’abitazione situata ad Arco l’aggressore si è tolto la vita. La richiesta di intervento è partire poco prima delle 5 di questa mattina, in seguito alla segnalazione le forze dell’ordine e il personale medico del 118 si sono precipitati sul posto. Sul posto anche un’équipe medica d’emergenza con l’elicottero.

Entrambe le vittime dopo essere state aggredite con ferocia sono state trasportate d’urgenza in ospedale, una delle due è in condizioni disperate. Al momento si trovano ricoverate all’ospedale Santa Chiara di Trento in prognosi riservata. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti e per fare luce sul movente che ha spinto l’uomo a compiere gesti così estremi.

