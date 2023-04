Milano, picchia e sfregia la moglie: 47enne finisce in carcere

La violenta lite si è svolta nella serata di lunedì 3 aprile 2023 a Milano, per ragioni sconosciute marito e moglie si sono scontrati in modo animato tra le mura domestiche, in poco tempo la situazione è degenerata. In preda alla rabbia l’uomo, un 47enne di origine peruviana, si è scagliato con violenza contro la donna, sua connazionale di 56 anni.

Dagli insulti l’uomo è passato alle mani, l’ha prima aggredita e subito dopo le ha sfregiato il viso con un coccio di bottiglia. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa, questi si sono preoccupati dopo aver sentito le forti urla provenire dall’appartamento della coppia situato in zona Navigli a Milano. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo della violenta aggressione. Quando hanno suonato è stata la vittima ad aprire la porta, aveva il volto tumefatto e una profonda ferita sulla guancia.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, la 56enne è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure adeguate. I medici le hanno suturato la ferita e l’hanno tenuta per un po’ in osservazione, fortunatamente non è in pericolo di vita. Il 47enne dopo essere stato portato in Questura è stato arrestato con la grave accusa di lesioni aggravate.

