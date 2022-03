Milano, mentre pulisce le finestre cade nel vuoto: 70enne muore sul colpo

La terribile vicenda è avvenuta nella mattinata di ieri, mercoledì 23 marzo 2022 a Buccinasco, comune della città di Milano, dove un uomo di settant’anni ha tragicamente perso la vita. I fatti si sono svolti in un’abitazione situata al secondo piano di un palazzo situato in via Lomellina. La vittima stava pulendo i vetri e le persiane quando è improvvisamente caduto nel vuoto.

Stando alle prime informazioni sul caso il 70enne cadendo ha fatto un vuoto di diversi metri, il violento impatto sull’asfalto non gli ha lasciato scampo. In seguito all’incidente tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della tragica vicenda avvenuta ieri a Milano, a Buccinasco. I tentativi dei sanitari si sono però rivelati del tutto inutili, per l’uomo non c’è stato infatti nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

Il gesto volontario al momento sembra essere escluso, non è però ancora noto se l’anziano signore sia caduto nel vuoto a causa di un malore o se sia scivolato dopo aver messo male il piede sulla scala. I carabinieri continuano ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda.

