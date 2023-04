Palermo, 37enne trovata senza vita in casa: aveva dei tagli sul corpo

I fatti si sono svolti nella serata di ieri, martedì 4 aprile 2023 a Palermo, all’interno di un’abitazione situata in piazza Europa. Una donna di 37 anni è stata trovata senza vita in casa, ad allarmare le forze dell’ordine è stato il marito. L’uomo non è riuscito ad entrare nell’appartamento, situato al quinto piano. In preda alla preoccupazione ha chiamato i Vigili del fuoco per aprire la porta e capire cosa fosse successo.

Giunti sul posto, a Palermo, i pompieri hanno forzato la porta e si sono ritrovati davanti alla tragica scoperta. La 37enne era morta, sul corpo aveva delle ferite riconducibili a dei tagli. In seguito alla segnalazione sul luogo in cui si è svolta la drammatica vicenda sono intervenuti anche la Polizia e il medico legale per i dovuti accertamenti del caso. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, la vittima potrebbe essersi suicidata o potrebbe essere stata uccisa da qualcuno che poi è andato via chiudendo la porta.

Il marito sotto shock è stato ascoltato dagli agenti, i militari continuano ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda. Sul cadavere verrà effettuato l’esame autoptico per stabile la causa esatta della morte della 37enne.

