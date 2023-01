Macabra scoperta all’interno di un appartamento situato a Monte Mario, zona nord-ovest di Roma, due donne sono state trovate senza vita. Le vittime sono mamma e figlia, l’anziana donna aveva 83 anni la figlia invece 54. Ad allarmare i soccorsi è stato un parente preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con loro.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della vicenda a Roma. Giunti all’interno dell’abitazione gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato entrambe le donne morte, in due stanze diverse dell’appartamento. I loro corpi erano in avanzato stato di decomposizione, le vittime infatti sono morte da settimane. Stando ai primi accertamenti del medico legale l’anziana donna di 83 anni sarebbe deceduta da almeno un mese, la figlia invece da qualche giorno, forse da una settimana.

Mamma e figlia vivevano insieme, i poliziotti non hanno trovato in casa segni di effrazione derivati da una probabile rapina. I motivi del decesso al momento non sono ancora noti, sarà l’esame autoptico a stabilire con esatta cosa sia successo. Sul posto è intervenuta la Scientifica per i dovuti rilievi del caso, alcuni vicini di casa sono stati ascoltati dalla Polizia.

