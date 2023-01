La tragica vicenda si è svolta nella giornata di ieri, mercoledì 18 gennaio 2023 a Fasano, comune in provincia di Brindisi. Un bimbo di un anno e mezzo ha perso la vita dopo aver ingerito un piccolo tappo di plastica. Nel momento in cui è successo era insieme ai suoi genitori, tutto è successo durante un momento di distrazione dei familiari.

Il padre della giovanissima vittima si è subito accorto di ciò che stava accadendo e ha tentato di rimuovere l’oggetto che stava soffocando il figlio senza però riuscirsi. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo del drammatico episodio avvenuto ieri a Fasano. Giunti sul posto però i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al bambino di un anno e mezzo, ogni loro tentativo si è infatti rivelato del tutto inutile.

La giovane coppia è molto conosciuta in paese, la tragica scomparsa del piccolo ha sconvolto tutti. Dopo ciò che è accaduto sul posto si sono precipitati anche i Carabinieri per i dovuti rilievi del caso. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda che ha causato la morte del bimbo.

LEGGI ANCHE -> Soliera, 65enne aggredisce moglie e suocero poi si impicca: i fatti