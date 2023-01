Soliera, 65enne aggredisce moglie e suocero poi si impicca: i fatti

Dramma nella giornata di ieri, martedì 17 gennaio 2023 a Soliera, in provincia di Modena. Un uomo di 65 anni, Paolo Soncin, ha tentato di uccidere la moglie e il suocero e subito dopo si è tolto la vita. La segnalazione per una lite in famiglia alle forze dell’ordine è partita in tarda mattinata, giunti sul posto hanno trovato l’uomo senza vita, si è impiccato.

In casa, un appartamento situato in via Marconi a Soliera, c’erano anche la moglie, coetanea dell’aggressore, e il suocero di 85 anni, entrambi gravemente feriti. Le vittime sono state trasportate d’urgenza all’ospedale di Baggiovara. Le condizioni di salute dell’anziano sono quelle più preoccupanti. Sul posto i Carabinieri hanno eseguito i dovuti rilievi, indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda. L’ipotesi è che il 65enne abbia gravemente ferito la moglie e suo padre e credendo di averli uccisi si sia poi suicidato.

Per quanto riguarda il movente non sono trapelate ancora informazioni dettagliate, a quanto pare però sono stati esclusi i problemi economici. Si pensa che marito e moglie abbiano litigato animatamente tra le mura domestiche per la presenza dell’anziano uomo in casa, nessuna ipotesi però è esclusa.

