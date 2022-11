Bari, spara alla compagna poi si uccide: 18enne in gravi condizioni

La drammatica vicenda si è svolta nella serata di ieri, mercoledì 16 novembre 2022 a Cassano delle Murge, in provincia di Bari. In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche un ragazzo di 21 anni di origine albanese ha sparato due colpi di pistola contro la compagna. Lei è una giovane ragazza di 18 anni di origine marocchina. Dopo averla gravemente ferita al torace lui si è tolto la vita sparandosi in testa con la stessa arma da fuoco.

Il tentato omicidio e suicidio sono avvenuti all’interno di un’abitazione situata in via Martin Luther King intorno alle 19.30, fortunatamente in quel momento la figlia della coppia di un anno non era in casa perché si trovava dai nonni materni. In seguito al tragico accaduto la 18enne in un primo momento è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Poco dopo è stata trasferita al Policlinico di Bari in condizioni gravissime.

A causa delle gravi ferite riportate la giovane ragazza è ricoverata in prognosi riservata e lotta ancora tra la vita e la morte. I Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti e cosa abbia spinto il 21enne a compiere gesti così estremi.

LEGGI ANCHE -> Treviso, 56enne colpito a morte in casa: ipotesi di omicidio in ambito familiare