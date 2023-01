Rezzato, trova la moglie con un altro e lo accoltella: arrestato

I fatti si sono svolti nella serata di martedì 17 gennaio 2023 a Rezzato, in provincia di Brescia. Dopo essersi recato nel negozio della moglie, una 42enne di origine cinese, un uomo di 57 anni di origine africana l’ha trovata insieme al suo presunto amante ed è andato fuori di testa. L’altro uomo è un 50enne, connazionale della donna.

In preda alla furia il 57enne ha colpito il rivale in amore con una coltellata alla testa, prendendolo però di striscio. Lui per difendersi lo ha colpito con una sedia. La vicenda si è svolta a Rezzato intorno alle 19.30 di ieri, sia la moglie che il 50enne hanno subito negato di avere una relazione ma il marito non ha creduto alle loro parole. Il furioso litigio si è presto trasformato in una violenta aggressione. Spaventata dalla situazione è stata la 42enne ad allarmare le forze dell’ordine, in seguito alla segnalazione sono intervenuti sul posto i Carabinieri, la Polizia e il personale medico del 118.

La donna è stata trasportata in ospedale, non ha riportato nessuna ferita ma era in evidente stato di shock. Entrambi gli uomini sono invece feriti, più gravi sono le condizioni di salute del 50enne ma non è in pericolo di vita. Il 57enne ha riportato lievi ferite, al momento si trova ricoverato in ospedale dove è piantonato dagli agenti. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

LEGGI ANCHE -> Palma Campania, pugni e schiaffi alla moglie: arrestato marito violento