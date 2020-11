Firenze, 36enne picchiata per gelosia dal compagno: 25enne in manette

La violenta vicenda si è svolta nella notte tra il 24 e il 25 novembre a Firenze. Un giovane ragazzo di 25 anni, in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, ha aggredito con violenza la compagna, una donna di 36 anni. Il ragazzo, dopo averla afferrata per il collo, l’ha più volte colpita al volto causandole molte ferite e diversi lividi.

La madre della vittima e il suo datore di lavoro non avevano sue notizie da ore, preoccupati hanno deciso di allarmare le forze dell’ordine. Sul luogo della violenta vicenda avvenuta ieri a Firenze intorno alle 14, è intervenuta la Polizia. Sul posto anche il personale medico del 118 e i vigili del fuoco. Il 25enne si è rifiutato a lungo di aprire la porta ai soccorritori. La vittima per paura delle ritorsioni voleva evitare che intervenisse anche la Polizia, per questo aveva chiamato il 113 fingendo di stare bene. I poliziotti però non le hanno creduto e si sono precipitati nell’abitazione in cui viveva con il compagno a Firenze.

Con non poca fatica i poliziotti sono riusciti a convincere il 25enne a farli entrare in casa. La 36enne aveva sul volto gli evidenti segni della violenza subita poco prima. Agli agenti la vittima ha raccontato che il compagno è sempre stato molto geloso. L’ha picchiata dopo averle controllato il telefono. Già lo scorso febbraio la donna si era dovuta recare in ospedale a causa delle percosse subite dal compagno violento. Le aveva anche rotto una costola. Altri episodi simili erano avvenuti in passato. In seguito all’aggressione la 36enne è stata portata in ospedale per essere visitata e medicata. I medici l’hanno poi dimessa con una prognosi di 25 giorni. Il 25enne è stato invece arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi.