Catanzaro, per anni picchia la compagna per gelosia: 22enne ai domiciliari

È finalmente finito l’incubo di una ragazza di nazionalità straniera, picchiata e maltrattata da circa tre anni dal compagno violento di 22 anni, gli episodi di violenza avvenivano all’interno della loro abitazione situata a Catanzaro. In moltissime occasioni il ragazzo ha sfogato la sua rabbia contro la giovane compagna. Il più delle volte le liti furiose scoppiavano a causa dell’eccessiva gelosia di lui.

Stanca di subire i maltrattamenti, le minacce e le vessazione del compagno violento durate tre anni, la ragazza ha trovato il coraggio di recarsi in caserma per denunciare il 22enne e mettere fine a quello che era diventato il suo incubo. Agli agenti la vittima ha raccontato che il compagno da anni la picchiava e maltrattava facendola vivere nel terrore. In più occasioni si era dovuta recare al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie in seguito alle percosse del 22enne.

Dopo aver svolto le dovute indagini, i carabinieri hanno accertato il comportamento violento e minaccioso del ragazzo. L’autorità giudiziaria ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del ragazzo per il reato di maltrattamenti in famiglia. La vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita senza avere più paura di essere maltrattata e picchiata dal compagno violento.