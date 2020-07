Villa Gordiani, perseguita e picchia l’ex per gelosia: arrestato 26enne

È successo pochi giorni fa a Roma, nella zona Villa Gordiani, all’interno di un’abitazione situata in via Prenestina. Un ragazzo di 26 anni non riusciva ad accettare la fine della sua storia d’amore con l’ex fidanzata, ha quindi continuato a perseguitarla con la speranza che lei avrebbe concesso un’altra opportunità alla loro relazione.

Il ragazzo si è presentato per l’ennesima volta sotto casa della ragazza, lei è uscita in balcone e ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto. Le forze dell’ordine dopo essere state allarmate si sono precipitate sul luogo della vicenda avvenuta a Villa Gordiani. Giunti sul posto hanno trovato la ragazza in preda alla paura sul balcone, stava ancora urlando. Sotto casa c’era il 26enne che voleva a tutti i costi entrare nel suo appartamento. I poliziotti dopo averlo bloccato lo hanno portato in Commissariato.

Intanto, la vittima agli agenti ha raccontato di aver lasciato il fidanzato dopo cinque mesi dall’inizio della loro convivenza perché la sua gelosia era sempre più morbosa e pericolosa. Pochi giorni fa lui si è recato sotto casa sua. Dopo essere riuscito ad entrare all’interno dell’appartamento in preda alla rabbia e alla gelosia l’ha colpita ad un braccio. Per paura lei aveva deciso di trascorrere qualche giorno a casa di una sua amica, quando però è tornata a casa per prendere le sue cose ad attenderla c’era ancora una volta il 26enne. L’ex fidanzato l’ha aggredita con calci e pugni ed è per questo che lei è scappata in balcone per chiedere aiuto. Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Regina Coeli.