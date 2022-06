Roma, davanti ai clienti accoltella il fidanzato per gelosia: fermata 39enne

I fatti si sono svolti nella serata di venerdì 10 giugno a Castro Pretorio, un quartiere di Roma, all’interno di un minimarket gestito da una coppia. Davanti ai clienti è scoppiata un’accesa lite tra i due fidanzati che è presto degenerata. Questa poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. In preda all’ira una donna somala di 39 anni ha prima colpito il fidanzato con un colpo di bottiglia in testa, subito dopo lo ha accoltellato, la clientela era terrorizzata.

A scatenare la furia della donna è stata la sua gelosia. Quest’ultima era infatti convinta che l’uomo, suo connazionale e coetaneo, la stesse tradendo con un’altra donna. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i clienti in preda alla paura e alla preoccupazione. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo in cui si è svolta l’aggressione nei giorni scorsi a Roma, nei pressi della stazione Termini. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la donna che continuava ad urlare contro il fidanzato, lui sanguinava dalla testa e da una mano.

Il 39enne è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure adeguate, dopo averlo medicato i medici lo hanno dimesso con qualche giorno di prognosi. La fidanzata è stata invece fermata con la grave accusa di lesioni personali aggravati.

