La violenta vicenda si è svolta a Palma Campania, comune della città di Napoli. Probabilmente in seguito ad una banale lite scoppiata tra le mura domestiche un uomo si è scagliato con violenza contro la moglie colpendola con pugni e schiaffi. Lei in preda al terrore ha allarmato le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Al telefono agli agenti ha detto: “Aiutatemi vi prego, mio marito mi sta picchiando”.

Ricevuta la segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si sono svolti i fatti, un appartamento situato a Palma Campania. Giunti sul posto hanno trovato la vittima, una donna di 34 anni, terrorizzata. Ai militari ha raccontato che il marito l’aveva presa a pugni e schiaffi e questa non era la prima volta che la aggrediva. Dalle indagini è infatti emerso che la donna lo aveva già denunciato nel 2021, nonostante tutto però erano rimasti insieme.

All’arrivo dei Carabinieri il marito era in casa, in evidente stato di ebbrezza, ha provato a opporre resistenza ma è stato arrestato. Dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel carcere di Poggioreale, la 34enne potrà finalmente smettere di avere paura di essere picchiata e maltrattata dal marito violento.

