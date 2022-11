La triste e drammatica vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Vigevano, in provincia di Pavia. Per ore una bimba di soli quattro anni è rimasta accanto alla mamma morta nel sonno convinta che dormisse. La vittima, una donna di 40 anni, è deceduta durante la notte a causa di un malore. Stando alle prime informazioni sul caso a causare la morte potrebbe essere stato un improvviso arresto cardiaco.

Quando la piccola si è svegliata ha vegliato sul corpo della mamma per ore senza accorgersi di ciò che era realmente successo. Sono stati alcuni parenti e il suo datore di lavoro a preoccuparsi perché non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Nel pomeriggio la sorella della vittima si è recata a casa sua a Vigevano per capire se andava tutto bene, è entrata in casa con le chiavi che aveva di scorta. Giunta all’interno dell’abitazione ha trovato la nipote accanto a letto, vedendola le ha chiesto di fare piano perché la mamma stava dormendo.

La sorella della 40enne ha subito capito la gravità della situazione, dopo aver portato la nipote in un’altra stanza ha subito allarmato i soccorsi. Arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, morta a causa di un malore che l’ha colpita nella notte mentre dormiva.

