Capoterra, 50enne uccide la compagna a coltellate: arrestato

La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, domenica 6 novembre 2022 a Capoterra, comune della provincia di Cagliari. Un uomo di 50 anni, Stevan Sajn, ha ucciso la compagna 48enne tra le mura domestiche, probabilmente in seguito ad una lite scoppiata per motivi non ancora rivelati. Entrambi di nazionalità serba, erano ospiti di un centro di accoglienza per migranti, la vittima è Slobodanka Metusev.

Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati alcuni vicini preoccupati per aver sentito le disperate urla. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti, a Capoterra. Giunti sul posto i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, quando sono arrivati infatti era già morta e non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Dopo aver ucciso la compagna il 50enne non si è dato alla fuga. Gli agenti della Polizia locale lo hanno trovato seduto su un gradino di un monumento del centro cittadino, Casa Melis. L’uomo aveva tra le mani il coltello usato per aggredire la compagna, era ancora sporco del sangue della vittima. I Carabinieri giunti sul posto lo hanno subito bloccato e arrestato con la grave accusa di omicidio. Il 50enne dopo l’arresto è stato portato nella caserma di Capoterra.

LEGGI ANCHE -> Napoli, calci e pugni alla madre per soldi: arrestato 26enne