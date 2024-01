Villanova Canavese, neonato abbandonato tra i rifiuti: 15enne lo salva

La vicenda si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia, i fatti si sono svolti nella serata di sabato 13 gennaio a Villanova Canavese, comune della città di Torino. Un neonato è stato abbandonato subito dopo il parto, aveva ancora il cordone ombelicale e la placenta attaccati. Lo hanno messo dentro un sacchetto di plastica e lo hanno lasciato accanto ai rifiuti, nonostante le gelide temperature del momento.

A trovarlo per caso è stato un ragazzo di 15 anni, lui stesso alle forze dell’ordine ha raccontato che era uscito un attimo per aprire il portone al fratello e ha notato il sacchetto. Si è avvicinato perché sentiva dei versi, aveva pensato ad un gattino, quando però ha visto il neonato ha subito chiamato i suoi genitori e lo hanno portato in casa. In seguito alla segnalazione immediato è stato sul posto, a Villanova Canavese, l’intervento dei Carabinieri e dei sanitari del 118.

Al momento il piccolo, al quale hanno dato il nome Lorenzo, è ricoverato all’ospedale di Ciriè. Il primario ha fatto sapere che per fortuna non è passato molto tempo dall’abbandono al suo ritrovamento. Nonostante questo è arrivato in ospedale in ipotermia, per motivi di sicurezza infatti è tenuto in incubatrice. Le sue condizioni di salute fortunatamente sono buone, la famiglia che lo ha trovato e che quindi gli ha salvato la vita si è detta pronta ad adottarlo se ne avranno la possibilità.

LEGGI ANCHE -> Milano, donna accoltellata sul bus: arrestato l’ex compagno