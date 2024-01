Milano, donna accoltellata sul bus: arrestato l’ex compagno

L’aggressione è avvenuta nelle scorse settimana a Milano, con esattezza il 29 dicembre 2023, a bordo di un bus della linea 98 all’altezza di via San Vigilio. La vittima è una donna salvadoregna di 46 anni, ad aggredirla con ferocia è stato l’ex compagno, un 54enne peruviano. In preda all’ira l’uomo l’ha accoltellata e l’ha rapinata, dopodiché si è dato alla fuga.

Poche ore dopo l’aggressione avvenuta a Milano l’uomo era stato identificato, ma era riuscito a far perdere le sue tracce. È stato rintracciato nella serata di ieri, giovedì 11 gennaio 2024, si nascondeva nel Parco Sempione. Probabilmente non riusciva ad accettare la fine della loro relazione, da tempo infatti il 54enne perseguitava l’ex compagna, in varie occasioni l’ha anche picchiata. Sull’autobus è scoppiata una lite tra loro che è sfociata nella violenza, durante la quale l’ha accoltellata alla gamba, al torace e alla spalla.

In seguito all’aggressione la 46enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda, in pericolo di vita, per ricevere le cure necessarie. Lo scorso 7 gennaio è stata dimessa con 30 giorni di prognosi. Quando la Polizia ha rintracciato il 54enne lo ha arrestato con le gravi accuse di tentato omicidio, rapina e atti persecutori.

