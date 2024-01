Valfloriana, accoltella la moglie poi si toglie la vita: non accettava la separazione

Dramma nella giornata di ieri, giovedì 11 gennaio 2024 a Valfloriana, in Trentino. Una donna di 37 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione, a trovarla esanime sul pavimento in una pozza del suo sangue è stata la madre. Da ore la donna non riusciva a mettersi in contatto con la figlia e si preoccupata, intorno alle 15 ha quindi deciso di recarsi a casa sua ed è in quel momento che ha fatto la tragica scoperta.

La vittima è Ester Palmieri, ad ucciderla con una coltellata è stato l’ex marito, Igor Moser. Il motivo? A quanto pare non riusciva ad accettare la fine del loro matrimonio. L’uomo ha aspettato che i loro tre figli uscissero di casa per andare a scuola e ha aggredito l’ex moglie. Stando alle informazioni trapelate sul caso i fatti si sarebbero svolti a Valfloriana intorno alle 9.

Dopo aver ucciso la 37enne l’uomo si è recato nel suo casolare a Castello Molina, nel Comune di Molina di Fiemme. Lì si è tolto la vita impiccandosi. I figli della coppia, di età compresa tra u 5 e i 10 anni, al momento sono stati affidati allo zio.

LEGGI ANCHE -> Caivano, bimba di 5 anni precipita dal balcone: era da sola in casa