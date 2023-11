Corbetta, 47enne accoltella il marito poi si toglie la vita: i fatti

Dramma nella giornata di ieri a Corbetta, comune della città di Milano, all’interno di un’abitazione situata in via Piave. Un uomo e una donna sono stati trovati senza vita in camera da letto, erano sposati da 29 anni. Le vittime sono Vita Di Bono, una donna di 47 anni, e il 57enne Luigi Buccino.

A trovare i due cadaveri è stato il figlio della coppia, un ragazzo di 24 anni che da qualche tempo viveva con loro insieme alla compagna per via di alcuni lavori di ristrutturazione nella sua abitazione. Stando alle prime informazioni sul caso si è trattato di un omicidio-suicidio quello avvenuto ieri a Corbetta. Mentre il marito dormiva la 47enne lo avrebbe accoltellato, a quanto pare lui non ha nemmeno avuto il tempo di reagire e difendersi.

Dopo aver ucciso il marito la donna si poi tolta la vita utilizzando la stessa arma. Nel loro passato nessun episodio violento, sembra però che negli ultimi tempi il loro rapporto non fosse più sereno. Non è noto il motivo che abbia spinto la 47enne a compiere gesti così estremi.

