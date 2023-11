Milano, scoppia incendio in casa: 76enne trovato morto

La drammatica vicenda si è svolta nella serata di ieri, sabato 4 novembre 2023 a Milano, all’interno di un’abitazione situata in via San Mamete nel quartiere Adriano. L’appartamento si trova al 14esimo piano, al suo interno è stato trovato senza vita un anziano uomo di 76 anni. La vittima è Giancarlo Brambilla, mentre si trovava in cucina è scoppiato un incendio e per lui non c’è stato nulla da fare.

Ad allarmare i soccorsi sono stati alcuni vicini di casa dopo aver visto il fumo uscire dall’abitazione della vittima. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del fuoco, del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo in cui si è svolta la vicenda ieri sera a Milano. Giunti sul posto hanno trovato l’uomo a terra, aveva bruciature su quasi tutto il corpo. I sanitati non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso, era già morto quando sono arrivati.

Al momento la causa della sua morte non è ancora nota, potrebbe aver avuto un malore mentre cucinava che ha poi innescato l’incendio. La Polizia indaga per chiarire con esattezza come si sia svolta la drammatica vicenda che ha causato la morte del 76enne.

LEGGI ANCHE -> Fasano, picchia brutalmente l’ex davanti al figlio: 45enne in manette